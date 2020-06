Il pietrese Bruno Paolinelli Devincenzi lascia il Movimento Cinque Stelle

"Durante le elezioni comunali ho partecipato alla candidatura a sindaco, con la Lista del Movimento 5 Stelle. A distanza di un anno, a seguito dei recenti fatti relativi alla gestione della Pandemia, della sua crisi economica, in riferimento ancora a diverse vicende politiche nazionali, ho rassegnato le mie dimissioni dal Movimento". Così Bruno Paolinelli Devincenzi, nel 2019 candidato sindaco di Pietra Ligure per il Movimento Cinque Stelle.

"Tanta delusione da parte mia, per aver creduto nel cambiamento, che non c’è stato, anzi direi nel tempo, il Movimento si è fatto trasportare in uno stato di totale perdita di identità e di coerenza con i valori, le parole ed i progetti con le quali ci siamo ritrovati alla guida di un Paese - prosegue Paolinelli Devincenzi - Ricordiamoci che grazie alla grande condivisione da parte di milioni di italiani e di tanti attivisti, che insieme hanno creduto e condiviso con grande passione il progetto di Casaleggio, fanno da tempo le stesse mie affermazioni. Le mie valutazioni sono sempre state oggettive ed hanno considerazioni e valutazioni che non sono state minimamente ascoltate da parte dei nostri referenti locali del Movimento. C’è stata una semplice presa di considerazione, ma non di ascolto su quanto molti segnalavano, ovvero, di riprenderci, tutti insieme e ripartire dalla base, dagli attivisti, dalle piazze e non dai palazzi, dove ora si aleggiano gli eletti".

"Ci tenevo a darvi questa doverosa e dovuta informazione, per darne notizia nelle vostre pagine di cronaca locale, nel ringraziare ancora una volta i 271 pietresi che in occasione della tornata elettorale, ci hanno dato la loro fiducia ed il voto alla nostra lista" ha infine concluso l'ormai ex esponente pentastellato.