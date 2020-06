Coronavirus, riconoscimento economico al personale sanitario impegnato nell'emergenza: siglato l'accordo con la Regione

Si è svolta oggi in videoconferenza la prosecuzione degli incontri tra il vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale e i rappresentanti sindacali del comparto sanità e dei sindacati medici per definire i criteri del riconoscimento al personale sanitario del maggiore impegno sostenuto durante l'emergenza Covid. L'incontro fa seguito ad altri momenti di approfondimento e richieste di verifiche da parte dei sindacati, alle quali l'amministrazione ha aderito.

"Riteniamo di essere arrivati a un accordo per il riparto dei 6,72 milioni assegnati alla Liguria dal decreto Cura Italia - ha detto Viale - che verrà formalizzato con delibera al fine di consentire alle singole aziende di distribuire le somme. Permangono delle perplessità sulla modalità del riparto dei 6,72 milioni da parte dei sindacati dei medici, posizione coerente con quella tenuta dagli stessi sindacati in altre regioni. Mercoledì prossimo proseguiamo con la riunione per il riparto dei 5,09 milioni assegnati, ma non ancora ripartiti sui bilanci delle regioni, dal decreto Rilancio e della quota messa a disposizione da regione Liguria che raddoppia le risorse del decreto Cura Italia".