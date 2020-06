Come restare idratati in estate: i consigli da seguire

Restare idratati durante la stagione estiva è particolarmente importante perché col caldo tendiamo a sudare di più e il nostro corpo ha bisogno di più liquidi, anche se spesso non ce ne accorgiamo.

Ce l’hanno ripetuto in tutte le salse: dovremmo bere almeno due litri di acqua al giorno, ma per molti riuscirci è una vera e propria impresa. Eppure, l’acqua è un elemento essenziale per la nostra salute: è indispensabile per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici e per mantenere corpo e mente attivi.

L’acqua non ha solo effetti positivi sulla salute e il benessere dell’organismo, ma aiuta anche da un punto di vista estetico, ad esempio contro la cellulite. Insomma, consumare più acqua fa bene: scopriamo insieme come fare a restare idratati e stare meglio quest’estate.

Disidratazione: a quali segnali fare attenzione

Basta una disidratazione di appena l’1% del nostro peso corporeo a compromettere le attività e le performance fisiche dell’organismo.

Sintomi comuni della disidratazione sono la sete e il colore dell’urina più scuro, ma anche crampi, irritabilità, mal di testa, secchezza delle labbra, aumento della temperatura corporea e diminuzione della diuresi.

La disidratazione è estremamente pericolosa perché riduce la circolazione sanguigna e nei casi più estremi può anche causare problemi al cuore.

Quale acqua bere?

Frizzante, naturale, ricca di sali minerali: in commercio vi sono acque di ogni tipo.

Per stimolare la diuresi, meglio scegliere acque minimamente mineralizzate o oligominerali, dove il residuo fisso (ovvero il contenuto in sali minerali) è minimo. Per chi soffre di calcoli renali questo valore dovrebbe essere il più basso possibile.

Ultimamente vanno molto di moda le acque aromatizzate, sebbene queste spesso contengano zuccheri aggiunti. Per evitare di assumere più calorie del necessario, potete anche realizzare la vostra acqua aromatizzata in casa, aggiungendo una fetta di limone e la vostra frutta preferita tagliata a cubetti.

Investite in una borraccia

Proprio come un nuovo outfit da allenamento può motivarvi ad andare in palestra, una borraccia può aiutarvi a bere più acqua. In commercio ve ne sono di tutti i tipi e alcune sono così belle che sembrano oggetti di design.

Vi sono borracce in acciaio, alluminio, autopulenti, con filtro in grado di purificare l’acqua del rubinetto e anche borracce termiche in grado di mantenere la temperatura dell’acqua fresca fino a 24 ore.

Come scegliere la migliore? Il nostro consiglio è di affidarsi ai siti comparatori, che recensiscono per voi gli articoli più popolari sul mercato e stilano classifiche sempre aggiornate.

Scegliete cibi idratanti

Scegliendo cibi ricchi di acqua sarete già a metà dell’opera. D’estate meglio evitare caffè e bevande alcoliche, che tendono a disidratare l’organismo. Piuttosto, consumate molta frutta, verdura, latte, yogurt e bevande poco o per niente zuccherate.

Via libera anche a centrifugati, frullati e frappé, mentre per la merenda dei bambini optate per i ghiaccioli, che potete realizzare anche in casa con la frutta frullata, così da limitare il contenuto di zucchero.