Questa estate, per le vostre prossime vacanze, programmate una crociera sul Nilo a Luxor e Assuan

Dopo un lungo periodo di lavoro, contornato da vari impegni, perché non concedervi una vacanza in un luogo ricco di fascino e avvolto da un'atmosfera magica come l'Egitto? Una crociera Nilo è quello che ci vuole per recuperare le forze e allontanare lo stress! L'Egitto vi offre non solo un patrimonio millenario, ma anche paesaggi mozzafiato e ricchezze culturali senza pari!

Se desiderate farvi avvolgere dalla storia e dell'egittologia non potrete non meravigliarvi davanti alle piramidi di Giza, al tempio di Karnak e alle statue giganti di Abu Simbel, ma non è tutto! Qui potrete trovare l'ambiente perfetto per rilassarvi, tra passeggiate nei palmeti di oasi lussureggianti, escursioni in paesaggi lunari e visite ai villaggi tradizionali della Valle del Nilo. L'Egitto come abbiamo già detto prima è noto per le sue piramidi, per i famosi personaggi storici del passato, ma anche per il suo fiume emblematico: il Nilo. Uno dei modi migliori per esplorare e visitare questo Paese è la Crociera sul Nilo, sul secondo fiume più lungo del mondo.

Qui di seguito i luoghi essenziali da non perdere per trascorrere una vacanza indimenticabile:

Visita del Cairo: Piramidi di Giza e Museo egizio

Dopo essere atterrati all'aeroporto internazionale del Cairo, verrete trasferiti in albergo per trascorrere un soggiorno in una delle capitali mondiali più affascinanti. Inizierete la vostra avventura con le piramidi di Giza. Qui potrete visitare la Grande Piramide del re Cheope che appartiene alla quarta dinastia e le piramidi di Chefren e Micerino, quindi, potrete scattare foto memorabili delle tre piramidi insieme e proseguire con la visita alla Sfinge e al tempio della valle. La vostra prossima tappa sarà dedicata al museo egizio dove andrete alla scoperta dei tesori di Tutankhamon e della stanza delle mummie. Imperdibili il bazar di Khan el Khalili, un labirinto di negozi e bancarelle brulicanti di gente e la cittadella di Saladino, costruita da Salah al-Din sulle colline di Mokattam nel 1183.

Luxor e il Tempio di Karnak

Una volta giunti a Luxor per imbarcarvi su una della navi da crociera, dopo aver depositato i bagagli nella vostra cabina potrete andare a visitare Karnak che è più di un tempio, infatti, è uno spettacolare complesso di santuari, chioschi, piloni e obelischi, tutti dedicati agli dei tebani e alla più grande gloria dei faraoni egiziani. Karnak era il luogo più importante per il culto della triade di Thban: Amon, Mut e Khonsu. Poi vi potrete spostare al Tempio di Luxor, costruito in gran parte dal faraone del Nuovo Impero, Amenhotep III e completato dal re Tutankhamon e dal grande re Ramses, il primo pilone fu eretto da Ramses II e decorato con la sua battaglia militare di Kadesh.

Il Tempio di Edfu

Il Tempio di Edfu è un antico tempio egizio situato sulla sponda occidentale del Nilo, nella città di Edfu, tra le città egiziane di Luxor e Assuan. Conosciuto come il Tempio di Horus, il dio dalla testa di falco, il Tempio di Edfu è uno dei più grandi in Egitto, dopo quello di Karnak e uno dei meglio conservati nel paese. Fu costruito nel periodo tolemaico tra il 237 e il 57 a.C., in cima al luogo in cui, secondo gli antichi egizi, ebbe luogo la famigerata battaglia di Horus e Seth. Le pareti del tempio hanno ricche iscrizioni che forniscono importanti informazioni sull’epoca in cui è stato costruito, fornendo dettagli non solo sul tempio, ma sulla mitologia, la religione e il modo di vivere nell’antico Egitto. Per questa destinazione ci sono diverse crociere sul nilo offerte che vi consentiranno di andare alla scoperta di un Egitto magico.

Assuan

Assuan è un'altra delle mete imperdibili. Una volta giunti ad Assuan potrete andare a visitare il tempio di Philae dedicato alla dea Iside. Il tempio fu salvato dalle acque durante la costruzione della diga di Assuan. È stato smantellato e trasportato in un isolotto vicino e rimane il tempio meglio conservato in Egitto. Sempre in giornata, potrete fare un'escursione intorno all'Isola Elefantina a bordo di una felucca, una tradizionale barca egiziana. Assuan, la bellissima "Nubiana" è rinomata per i suoi souk, i più belli in Egitto.

Di ritorno a Luxor vi aspettano: la valle dei re, i Colossi di Memnon e il tempio della regina Hatshepsut

Facendo ritorno a Luxor non potrete assolutamente perdervi la visita della riva occidentale e andare alla scoperta della Valle dei Re, precedentemente chiamata il Grande Luogo della Verità, questa valle ora chiamata la Valle dei Re, è un maestoso dominio dei faraoni che un tempo giacevano in grandi sarcofagi di pietra, in attesa dell'immortalità. La valle isolata dietro Deir el-Bahri è dominata dalla piramide a forma di montagna. I Colossi di Memnon sono una coppia di gigantesche statue che testimoniano la dimensione di uno dei più grandi templi egizi. Ricavate ciascuna da blocchi monolitici, i colossi sono alti 18 metri. Erano già famosi nell'antichità per il particolare suono emesso all'alba dal più settentrionale dei due. Questi sono i resti di quello che un tempo era il più grande complesso sulla riva occidentale, costruito da Amenhotep III. Il tempio della regina Hatshepsut è situato invece sotto le scogliere di Deir el-Bahari, sulla riva occidentale del Nilo, vicino alla Valle dei Re. Il tempio funerario è dedicato alla divinità solare Amon-Ra. Hatshepsut fu il Faraone di sesso femminile che regnò più a lungo, e una delle pochissime donne-faraone della storia. Sotto la sua guida l’Egitto prosperò, si arricchì di numerosi edifici e monumenti che oggi ci mostrano quanto fosse avanzata l’edilizia e l’architettura della civiltà sul Nilo.





