Finale, anche quest'anno tornano gli spettacoli alla fortezza di Castelfranco con l'associazione E20

I fondi ottenuti attraverso la vittoria di bandi pubblici che sostengono progetti culturali e di valorizzazione del patrimonio monumentale consentiranno anche quest'anno lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni alla Fortezza di Castelfranco, che vede l'Associazione Culturale E20 alla terza stagione di gestione degli eventi culturali.

Il progetto “Castelfranco Vivo” è infatti tra i vincitori del bando “Rincontriamoci” della Compagnia di Sanpaolo e del bando “Spettacolo dal Vivo” della Fondazione De Mari.

Il Presidente dell'Associazione, l'architetto Roberto Grossi, è stato inoltre nominato nella presidenza nazionale delle “Rete dei Festival”, l'associazione nazionale che contribuisce a tutelare e favorire lo sviluppo dei Festival per Musica emergente in Italia.

“Questi segnali sono un riconoscimento per il grande impegno e i risultati raggiunti in questi anni e, in un momento così difficile, ci incoraggiano a proseguire con orgoglio la nostra attività a sostegno della cultura e della valorizzazione del nostro patrimonio monumentale. Grazie a questi finanziamenti siamo in grado di attuare tutti i protocolli di sicurezza che dal 15 giugno consentono la ripresa degli spettacoli teatrali e musicali. Pur nelle difficoltà di questo periodo abbiamo pronto un ricco calendario di eventi. Nei prossimi giorni incontreremo l'Amministrazione di Finale Ligure per concordare le iniziative e per capire il coinvolgimento dalle attività economiche presenti a Castelfranco” ha spiegato Roberto Grossi.

L'Associazione Culturale E20 con i progetti “La Fortezza Ritrovata” nel 2018 e “Castelfranco Cultura” nel 2019 ha proposto alla Fortezza di Castelfranco concerti, spettacoli teatrali, mostre, conferenze, festival ed eventi di rilevanza nazionale ed internazionale, vincendo in entrambi gli anni il “Premio Festival Mare” per le migliori manifestazioni turistiche e rendicontando un valore di investimento in eventi, per lo più a ingresso gratuito, di oltre 200 mila euro.