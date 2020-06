Immaginafamiglie, giovedì 21 su Zoom la presentazione del libro "I sogni dei bambini: tracce archetipiche nelle immagini della notte"

Quinto appuntamento per la serie di conferenze online, ideata dall'Associazione Immaginafamiglie APS-ETS, dal titolo: “Restiamo insieme in una piazza virtuale - Incontri dopo la quarantena per ripartire. Conferenze, gruppi di approfondimento, interviste, presentazioni libri” per affrontare in modo costruttivo e creativo l'attualità del periodo così particolare che stiamo vivendo. Giovedì 11 alle ore 21, collegandovi tramite piattaforma zoom, potrete seguire la presentazione del libro “I sogni dei bambini: tracce archetipiche nelle immagini della notte”, di Elvezia Benini e Cecilia Malombra, Editore Franco Angeli, Dialogherà con le autrici Alfredo Sgarlato, psicologo e mediatore famigliare.

Breve biografia delle autrici: Elvezia Benini, psicologa, psicoterapeuta a orientamento junghiano, specialista in sand play therapy, consulente in ambito forense, già giudice onorario presso la Corte d'Appello di Genova, sezione minori. Formatrice nelle professioni di aiuto. Autrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico. Cecilia Malombra, psicologa clinica, specializzanda in criminologia e scienze psicoforensi, relatrice in convegni specialistici per operatori forensi e sociosanitari. Autrice di pubblicazioni a carattere scientifico.

Questo libro tratta dei sogni dei bambini, in una prospettiva junghiana, ed è il primo sull'argomento dopo quello scritto da Jung in persona. Dopo una parte introduttiva in cui si esplicano le teorie junghiane del sogno, del simbolo e degli archetipi, vengono analizzati una serie di sogni di bambini e ragazzi/e dai 4 ai 14 anni raccolti dalle autrici nel corso della loro esperienza terapeutica. Dopo aver evidenziato la struttura del sogno, simile a quella di un'opera teatrale, con introduzione (l'ambiente) la "peripezia" e la conclusione ("lisi"), si ricerca la presenza nei sogni dei maggiori archetipi: Anima, Animus, Ombra, Senex, Puer e i 4 elementi (presente soprattutto l'acqua), o la loro impersonificazione in personaggi delle favole o reali. Particolare attenzione ai temi della crescita, del cambiamento, del confronto con le parti negative di sè. Nel finale una critica alla società e soprattutto alla scuola che hanno una visione parcellizzata, numerica del bambina, e non una che integri e sviluppi una visione complessa della psiche. Il libro si rivolge a chi, a vario titolo, è in rapporto con i bambini – genitori, educatori, insegnanti – e voglia ridare loro il diritto al sogno.

Gli incontri sono gratuiti e si terranno via internet, mediante l'utilizzo di una piattaforma ZOOM online. Per iscriversi e ricevere il link per entrare nella stanza virtuale: scrivete email a immaginafamiglie@gmail.com oppure inviate un sms al 347 5031329.