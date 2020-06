"La rete assassina", il nuovo giallo del savonese Marco Arnese

Esce oggi il romanzo giallo di Marco Arnese "La rete assassina". Un thriller da ombrellone. Sofia è una ragazza di diciassette anni, intelligente ma un po’ impulsiva. Nonostante gli avvertimenti della sua migliore amica, Giulia, decide di incontrarsi, in una fredda serata piovosa, con un giovane professore conosciuto sul web. La ragazza, dopo aver mandato pochi messaggi scompare nel nulla.

Saranno un investigatore privato, Leonardo Cavalleri, e una tenace ispettrice di polizia, Anna Pacino, a mettersi sulle tracce della ragazza. Quello che sembra essere un normale caso di rapimento potrebbe portare alla luce qualcosa di più profondo e perverso.

Marco Arnese è nato a Savona il 17 aprile 1988. Si è diplomato nel 2007 all’istituto per Geometri di Savona e lavora come libero professionista. Appassionato di filmmaking ha conseguito un diploma come direttore della fotografia alla Scuola d’Arte Cinematografica di Genova, oltre ad aver scritto una web serie di spionaggio, della quale ha girato l’episodio pilota. La sua passione principale è la lettura. Fin da bambino inventa storie e scrive piccoli racconti. “La rete assassina” è il suo primo romanzo.