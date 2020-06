Coronavirus, l'annuncio a sorpresa dell'Oms: "Raro che gli asintomatici contagino"

Un nuovo curioso capitolo va ad aggiungersi alla storia della pandemia da Coronavirus, la cui letteratura scientifica è in continua evoluzione, anche con passaggi apparentemente contrastanti tra di loro.

A scriverlo sono le dichiarazioni del capo del team tecnico anti-Covid-19 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la dottoressa Maria Van Kerkhove, che al termine della riunione di ieri ha affermato come sia raro che soggetti asintomatici possano trasmettere il virus. Secondo quanto riportato dall'agenzia che fa capo all'Onu, infatti, l'evidenza arriverebbe dagli studi di diversi Paesi.

Un discorso legato ad un altro tema di dibattito all'interno della comunità scientifica mondiale, ovvero il metodo di trasmissione del contagio. Quest'ultimo avverrebbe attraverso i "droplet", ossia le goccioline prodotte da starnuti o tosse. Nel caso degli asintomatici, riporterebbe lo studio in analisi, in chi non ha sviluppato evidenti sintomi di malattia queste non conterrebbero quantità una carica virale sufficiente a infettare altre persone, essendo la malattia in forma leggera.

Un'ipotesi, quest'ultima, che non ha trovato grandi riscontri negli studiosi del nostro Paese, ancora abbastanza scettici sull'argomento. Su tutti il virologo Crisanti, autore dello studio di Vo' Euganeo pubblicato sulla rivista "Nature" in cui, analizzando le catene di trasmissione, si era giunti alla conclusione che anche gli asintomatici potessero contagiare.

Su di un'argomento in cui le certezze sono ancora poche, e per avere le quali servirà ancora altro tempo, ossia quello necessario alla scienza per svolgere il proprio compito, l'unico punto fisso è l'impegno su questi studi, che non si fermeranno. La stessa Van Kherkhove ha precisato che l'Oms continuerà a raccogliere dati ed analizzarli per arrivare a rispondere a tutte le domande del caso.