Servizi ospedalieri e ambulatoriali, incontro tra l'assessore Viale e i sindaci del distretto di Albenga: “Percorso condiviso anche per la riattivazione del ppi”

“Un incontro proficuo e positivo per condividere con i sindaci un percorso complesso che porterà alla riapertura dei servizi ospedalieri e ambulatoriali, tra cui anche il punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga. Abbiamo concordato di rivederci il 22 giugno, quando Asl2 presenterà un piano dettagliato per traguardare l’obiettivo della ripartenza entro la fine del mese”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale al termine della riunione in videoconferenza con i sindaci del distretto di Albenga, insieme al direttore generale della Asl2 Paolo Cavagnaro.