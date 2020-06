Frana un terreno sopra l'Aurelia, strada chiusa ad Andora: viabilità ordinaria deviata su arterie interne

La strada Statale 1 Aurelia è chiusa al traffico dal km 634,300 al km 634,500, in località Marina di Andora a causa di uno smottamento sulla sovrastante strada comunale, via Antica Romana di Levante.



La decisione in merito alla chiusura della strada statale, oltre che della strada comunale, è stata presa a scopo cautelativo in seguito a sopralluogo dei Vigili del Fuoco.



Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, deviata su strade comunali interne per i veicoli leggeri e sull’autostrada A10 per i mezzi pesanti, con utilizzo degli svincoli di Andora e San Bartolomeo al Mare.