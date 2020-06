"Pietra Ligure vi ha aspettato. E lo farà sempre". Circa 15mila visualizzazioni in poche ore per il nuovo video promozionale della città

Era il 14 aprile quando Pietra Ligure annunciava tutta la sua voglia di rinascita dopo il lockdown con un video intitolato “100 secondi di intense emozioni” (leggi articolo su Savonanews QUI). Sono passati due mesi e quei 100 secondi di “spot emozionale”, così come era stato definito, sono diventati 100mila visualizzazioni. Numeri importanti per una località da sempre amata in tutto il Nord Italia come “perla” del turismo ligure.

Ma il cammino di rinascita non si ferma certo qui: il nuovo video, di poco più di due minuti e mezzo, intitolato “C’è una terra incantevole – Pietra Ligure”, si sta già apprestando a sfondare il muro delle 15mila visualizzazioni in poco più di ventiquattr’ore.

Il video, infatti, è uscito ieri sui canali Facebook istituzionali della città ed è rapidamente diventato “virale” a livello social. Un altro esempio dell’amore per Pietra Ligure che i residenti del comprensorio e i turisti sono pronti a testimoniare in questo momento.

“Pietra Ligure vi ha aspettato. E lo farà sempre”. Questo lo slogan al termine delle immagini.

Il video è stato realizzato da Mino Amandola. Aiuto regia: Giulio Siboni, Voce Narrante di Paolo Massaria, controllo in remoto del drone per le riprese aeree a cura di Amedeo Salvarani, fonico Dino Durante.