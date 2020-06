Gestione spiagge libere: "Vola Varazze" interroga il sindaco

"Come consigliere comunale, ho ritenuto necessario interrogare il sindaco e la maggioranza in merito alla gestione delle spiagge libere". Cosi commenta in una nota Paola Busso del gruppo "Vola Varazze".

"È un tema importante ed è stato oggetto di dibattito in tutte le città della nostra Riviera. A Varazze si è scelto di applicare l’ampliamento dello spazio occupato da ombrelloni e sdraio delle spiagge libere attrezzate passando dal 50% al 70% come concesso dalla Regione. Nulla è ancora definito per le altre già piccole porzioni di spiagge libere cittadine ma le intenzioni del sindaco sono quelle di affidarne la gestione ai balneari confinanti così che possano eventualmente affittare sdraio e ombrelloni".

"Per quanto riguarda l’accesso al mare dagli scogli, che potrebbero essere presi d’assalto qualora le spiagge fossero al completo, nulla è stato predisposto e pare che la situazione resterà tale. Il nostro gruppo ritiene che ci voglia omogeneità nella gestione delle spiagge libere considerando elementi centrali la sicurezza e la salvaguardia del diritto di accesso libero alla spiaggia e al mare".

"Invitiamo il sindaco ad informare la minoranza su un tema così importante e delicato che tocca ragioni sanitarie e di salvaguardia del diritto all’accesso a un bene pubblico. Ricordiamo inoltre che per affrontare la stagione estiva in uno degli anni più duri per la nostra città non servano solo promozione ma un’organizzazione attenta e seria che ad oggi a Varazze manca" conclude la consigliera Busso.