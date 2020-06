Ricostruzione ponte delle Fucine a Murialdo, Vaccarezza: "Un grande lavoro di squadra"

"Mancano 99 giorni alle Elezioni Regionali. In questo periodo pullulano gli esperti qualunquisti, quelli che hanno una risposta per tutto, una soluzione per ogni problema, quelli del... se ci fossi stato io! Numerosi sono anche quelli che da sdraiati sul divano spiegano agli altri come correre" commenta Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo!".

"Io corro, l'ho fatto sempre, da sindaco, da presidente della provincia e, negli ultimi 5 anni da consigliere della Regione Liguria. Porto con me mille ricordi, alcuni meravigliosi, altri meno, ma che comunque, ogni battaglia, ogni sfida, mi ha insegnato qualcosa e fatto crescere. Una cosa però l'ho sempre pensata ed e che quando devi dare risposte ai cittadini, quando hai un obiettivo, contano le persone e non il colori, conta la gente e non le appartenenze".

"L'immagine che vedete (ricostruzione del ponte delle Fucine crollato durante l'alluvione del 2016) e proprio ciò che intendo, ed è rappresentativa di un grande successo che solo una vera squadra che ha a cuore il territorio può fare. Il successo che si concretizza oggi ha avuto una gestazione di parecchi mesi, il "motore" e il "motivatore" di questa operazione è stato l'allora sindaco di Murialdo, Ezio Salvetto: a capo di un'amministrazione non certo politicamente omogenea a quella regionale, attento, determinato e soprattutto molto collaborativo".

"Ognuno, ha fatto la sua parte: il Governatore Toti, l'Assessore Regionale Giampedrone, il Presidente della Provincia Olivieri, l'Assessore provinciale Isella, Senza dimenticare i tanti professionisti che hanno seguito puntualmente le tappe di questo progetto: investimenti, risorse utilizzate in maniera costruttiva, lungimirante".

"Un'opera che ha richiesto un investimento di oltre un milione e ottocentomila euro e l'univo motivo per cui é stato fatto è il più semplice di tutti: il territorio ne aveva bisogno e ne aveva diritto - conclude - Quindi, la squadra ha operato in maniera intelligente, giocando ognuno nel proprio ruolo e nel rispetto di quello altrui. Questa non è una semplice foto informativa: questa è l'immagine di una grande pagina della storia amministrativa della nostra terra, una, e lo dico con orgoglio, delle tante, ma di sicuro non l'ultima".