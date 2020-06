Coronavirus: dall'inizio dell'emergenza 737 nuovi assunti nel sistema sanitario di Regione Liguria (VIDEO)

La tradizionale conferenza stampa serale di Regione Liguria ha visto questa sera la partecipazione di Sonia Viale in qualità di relatore dati gli impegni romani del presidente Giovanni Toti. “L’attività prosegue a pieno ritmo anche se i dati confermano il trend in calo - ha dichiarato l’assessore alla Sanità e vice presidente regionale - continuiamo anche con le assunzioni, rispetto alla scorsa settimana ne abbiamo avute 12 nuove: 5 medici, un infermiere e 6 ‘altro’. Dall’inizio dell’emergenza le assunzioni nel campo della sanità raggiungono un totale di 737 unità. Dal 22 giugno ripartiranno gli screening mammografia riattivando così un percorso che si era interrotto con l’inizio dell’emergenza e stiamo riaprendo anche i centri diurni per i disabili, oggi abbiamo fatto un approfondimento con la consulta regionale e lunedì definiremo il percorso”.

Alla conferenza stampa, oltre al sindaco di Genova Marco Bucci, ha preso parte anche Franco Gorlero, responsabile del percorso nascita del Diar (dipartimento interaziendale regionale) materno infantile che ha fatto il punto sulle nascite in Liguria durante l’emergenza Covid-19: “Sono stati ottenuti risultati eccezionali nonostante i disagi, abbiamo mantenuto il sistema in sicurezza in tutta la regione Liguria”. Durante l’emergenza i parti (dati riferiti alla zona del Genovese) sono stati 1554, 350 circa al mese.

La conferenza stampa