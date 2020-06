Il Comune: "L’ambulatorio vaccinale deve rimanere ad Albenga"

L'Amministrazione di Albenga si sta già muovendo da alcuni giorni in merito all'ipotetica decisione dell'ASL di trasferire l’ambulatorio vaccinale di via Trieste a Loano.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Stiamo valutando possibili soluzioni da proporre all'ASL per mantenere l'ambulatorio dei vaccini ad Albenga.

Questa mattina abbiamo fatto alcuni sopralluoghi per valutare spazi in edifici che sono già nella nostra disponibilità.

Non vogliamo perdere quest’ambulatorio che serve un ampio bacino di utenze, non solo Albenga, ma anche il suo entroterra. Spostarlo creerebbe disagi non solo ai nostri concittadini, ma anche agli utenti di Loano.

Naturalmente le soluzioni che stiamo cercando devono essere già nelle nostre disponibilità quindi non possiamo valutare strutture che devono subire interventi importanti che necessiterebbero di tempistiche molto più lunghe.

Quello che vogliamo è proporre un’ alternativa immediatamente valutabile da parte dell'ASL e ci stiamo muovendo proprio in questa direzione".