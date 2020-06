Lions Club Loano Doria: riparte la raccolta di occhiali usati

Riparte la raccolta di occhiali usati da parte del Lions Club Loano Doria.

Come ogni anno i Lions ed i Leo di Loano invitano le persone a donare gli occhiali che non usano più, un gesto che potrebbe sembrare banale nella sua semplicità, ma che invece ha un impatto importantissimo sulla quotidianità di milioni di persone.

Gli occhiali raccolti dai Lions vengono mandati a Chivasso, dove opera dal 2003 uno dei diciannove centri specializzati dei Lions dislocati in tutto il mondo. Qui gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, per poi essere distribuiti a chi ne ha bisogno, sia su territorio nazionale, sia nei Paesi in via di sviluppo.

“Un’organizzazione imponente e ad altissimo impatto - dice Giacomo Piccinini, Presidente del Lions Club Loano Doria - basti pensare che solo l’anno scorso la nostra associazione, a livello mondiale, ha raccolto circa 6 milioni di occhiali, poco meno della metà dei quali sono stati distribuiti in zone disagiate di Nazioni in via di sviluppo, migliorando radicalmente la vita delle persone”.

Secondo una stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, la vista di circa un quarto della popolazione mondiale può essere migliorata grazie all’uso di lenti correttive. Ma sono ancora tantissime le persone che non possono accedere ad un paio di occhiali né alle visite oculistiche necessarie per prescriverli, con tutte le conseguenze che questo comporta. Per un adulto può significare la difficoltà nel trovare un lavoro, per un bambino dover rinunciare all’istruzione, in tutti i casi non vedere bene comporta un rischio maggiore per la propria incolumità e può portare ad una sorta di isolamento sociale.

Se nei Paesi più poveri queste problematiche sono particolarmente esasperate, purtroppo anche da noi sovente condizioni economiche svantaggiate comportano dinamiche simili.

“Ecco perché – continua Piccinini – ci impegniamo con costanza a raccogliere gli occhiali usati, sappiamo quale differenza possa fare la generosità di ognuno nella vita di chi li riceve. Inoltre l’appartenere ad una Associazione internazionale di volontariato come i Lions, permette di garantire una gestione controllata di tutti i passaggi, dalla raccolta alla distribuzione degli occhiali, dando a chi li regala la garanzia che arriveranno a qualcuno che ne ha davvero necessità”.

Dal 1925, pochi anni dopo la loro costituzione, i Lions si impegnarono a diventare “i cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre” come chiese loro, durante una convention, una donna che aveva perso la vista.

Da allora il Lions Club International ha moltiplicato i campi d’azione, dalla fame all’ambiente, dai disastri umanitari alla lotta contro il diabete, alle vaccinazioni contro il morbillo.

Ma, come promesso, non ha mai smesso di dedicarsi ad aiutare chi ha problemi di vista. In questa direzione si sono sviluppate nel tempo molteplici iniziative : centri di addestramento per cani guida, visite oculistiche, operazioni di cataratta, la creazione di una Banca degli Occhi (a Genova, peraltro) che raccoglie, cataloga e conserva le cornee che una volta trapiantate, nell’ambito di determinate patologie, doneranno nuovamente la vista. E molto, molto altro.

“A Loano – conclude Piccinini – abbiamo sempre trovato grande disponibilità e collaborazione da parte degli Ottici, che voglio ringraziare sia per aver accettato di fare da punto di raccolta degli occhiali che ciascuno di noi desidera donare, sia per la generosità con cui loro per primi contribuiscono. Desidero perciò ringraziare Ottica Berto, Ottica Mosso, Ottica Ottobelli, Ottica Space, Ottica Vista Center, ed invitare tutti a portare da loro gli occhiali che non vengono più utilizzati. Si possono donare non solo gli occhiali da vista, ma anche quelli da sole (necessari dopo un’operazione di cataratta), oppure anche solo le lenti o solo le montature”.

Ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione :

Ottica Berto, Via Ghilini 41, Loano

Ottica Mosso, Corso Europa 33, Loano

Ottica Ottobelli, Via Garibaldi 5, Loano

Ottica Space, Via Stella 32, Loano

Ottica Vista Center, Via Garibaldi 117, Loano