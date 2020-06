Pietra Ligure: alla biblioteca civica va "l'eredità letteraria" dell'ex comandante Sangiorgi

La biblioteca comunale “Silvio Accame” si arricchisce di un cospicuo numero di volumi e testi donati dall’ex Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pietra Ligure Maresciallo Maggiore Basilio Sangiorgi, prematuramente scomparso poco tempo fa.

Una raccolta personale in ottimo stato e di importante valore economico che spazia dalla letteratura alla storia, dalla saggistica alla narrativa, tra i quali spicca un’intera enciclopedia Treccani formata da 18 volumi, 5 vocabolari, 2 atlanti storici e diversi DVD.

Il Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Basiglio Sangiorgi, mancato lo scorso 23 marzo all’età di 59 anni, ha prestato servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Pietra Ligure dal 1998 al 2014, diventandone prima Vice Comandante e dal 2008 Comandante.

“Pochi giorni fa, la Signora Cosima Campisi, mamma del Maresciallo Maggiore Sangiorgi, ha formalmente consegnato al Comune la preziosa raccolta di volumi appartenuta a suo figlio, compiendone l’espressa volontà – esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Vice Sindaco e Assessore alla cultura Daniele Rembado - Un gesto encomiabile, testimonianza dell’amore che il Maresciallo Maggiore Sangiorgi ha nutrito per Pietra Ligure e per la sua comunità. Un gesto che ci commuove e ci ricorda, nel migliore dei modi, il suo alto senso civico, unito ad una grande umanità e professionalità – continuano - Ricordando il Maresciallo Maggiore Sangiorgi con immutate stima e affetto, a nome nostro personale, dell’Amministrazione, del Consiglio comunale e di tutta la comunità pietrese esprimiamo gratitudine per questa sua scelta che va ad implementare il patrimonio librario della biblioteca civica, con l’auspicio, che di certo era il suo, che i suoi libri possano diventare prezioso strumento di crescita collettiva, soprattutto per le giovani generazioni. Un ringraziamento va anche ai volontari della Protezione Civile di Pietra Ligure che, con grande disponibilità, si sono adoperati per il trasferimento della cospicua donazione. – concludono De Vincenzi e Rembado.