Toti: "Primi codici per tre positivi dotati di App Immuni. Uno strumento in più per tracciare il contagio"

Una diretta fortemente incentrata sul tema della ripartenza, quella di oggi, venerdì 12 giugno, in Regione Liguria. Tanto che, in qualità di ospiti, i sindaci Gianluca Nasuti (Albissola Marina) e Andrea Da Passano (Framura) hanno raccontato al pubblico le loro iniziative per il rilancio dei rispettivi territori, collegandosi a distanza sul maxischermo della Sala Trasparenza in Regione.

Giovanni Toti, presidente della Regione, esordisce con la consueta analisi dei dati provenienti dalle Asl liguri (leggi QUI), dopodiché prende in esame le riaperture concesse dal nuovo DPCM del Governo Conte.

Toti conclude annunciando lo sblocco dei primi 3 codici per tre persone positive dotate di APP "Immuni": "Uno strumento in più per tracciare il contagio e tenerlo sotto controllo", commenta Toti. Le persone sono tutte residenti nella zona dell'Asl 3 genovese.

Da parte del Governatore non manca una "frecciata" alla gestione delle autostrade: "Ci siamo confrontati con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per capire come intendono muoversi per gestire una situazione che sta diventando problematica per la nostra Regione".

Continua Toti: "Nessuno ha mai discusso alcun piano con noi. Se pensano di curare oltre vent'anni di incuria con una raffica di interventi concentrati in due mesi estivi, è come pensare di curare un paziente bombardandolo di tutte le medicine esistenti, tutte insieme. Un rimedio peggiore del male".

La parola passa poi a Ilaria Cavo, assessore regionale alla pubblica istruzione e formazione, per gettare le basi su alcuni aspetti del prossimo anno scolastico. "Escluso lo scaglionamento e frazionamento per classi, che comporterebbe disagi, ma programmati accessi e uscite con distanze di un metro l'uno dall'altro. In classe lo spazio necessario sarà di due metri quadri a bambino. Siamo favorevoli al consumo dei pasti a scuola, pur con regole di pulizia e igiene molto chiare". Si esclude di tornare a ricorrere alla didattica a distanza e risultano escluse anche le ipotesi di uso delle mascherine in classe sopra i 6 anni e la collocazione di pannelli in plexiglass tra i banchi. La mascherina sarà invece necessaria nelle operazioni di ingresso e uscita.

Parole positive dall'ospite "on line" Gianluca Nasuti, sindaco di Albissola Marina: "Ringrazio i miei concittadini che sono stati prudenti, l'estate si avvicina e, se il tempo ci assisterà, saremo pronti a viverla in sicurezza".