Pd: “Addio a Carlo Giacobbe, una vita dedicata alla politica e all'amministrazione”

"Dopo aver lottato per due mesi contro il Covid-19, ci ha lasciato l'amico e compagno Carlo Giacobbe, figura di spicco del centrosinistra savonese e ligure. Carlo ha dedicato la sua vita alla politica e all'amministrazione, ha militato, sin da ragazzo, nella Fgci diventandone segretario alla fine degli anni Settanta. È stato dirigente del Pci e ha partecipato attivamente alla nascita del Pds, di cui, a inizio anni Novanta, ha assunto la carica di segretario provinciale a Savona. È stato vicepresidente della Provincia di Savona, sindaco di Vado Ligure, consigliere comunale a Varazze e membro dell'esecutivo regionale di Anci". Cosi commenta in una nota il Gruppo Pd in Regione Liguria.

"Una vita intensa, finita troppo presto. Ricordiamo di lui l'altissimo senso delle istituzioni, il grande rigore morale, la grande intelligenza, la preparazione politico-amministrativa e l'impegno instancabile per il suo territorio. Ci mancherai Carlo - conclude - Alla moglie Donatella e ai figli Martina e Paolo va il cordoglio di tutto il Gruppo del Partito Democratico della Liguria".