Maltempo, allagata piazza Cadorna a Loano: intervento dei vigili del fuoco (FOTO e VIDEO)

L'arrivo dalle prevista pioggia sta causando i primi problemi nel savonese.

A Loano infatti, il fiume Nimbalto è esondato causando l'allagamento di piazza Cadorna. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco.

"Intervento dei nostri volontari di Protezione civile in via dei Quarzi. Le piogge di questa mattina hanno portato dei detriti lungo la strada. Stiamo lavorando" ha postato su Facebook la consigliera comunale Luano Isella.

Secondo quanto riferito, il Nimbalto sarebbe esondato in tre punti. Oltre a piazza Cadorna anche in via delle Trexende e nella frazione di Verzi. Sono segnalati allagamenti anche in altre zone della città.

Ingrossato anche il torrente Maremola nella zona di Tovo San Giacomo e Pietra Ligure. Al momento però, non si registrano disagi.