Pietra, frana in località Castagnabanca: previsto sopralluogo dell'assessore Giampedrone (FOTO e VIDEO)

Domani (domenica 14 giugno), alle 10.30, l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone sarà in comune a Pietra Ligure per fare il punto sul maltempo insieme al sindaco Luigi De Vincenzi.

A seguire, l’assessore effettuerà un sopralluogo sulla frana che si è verificata in frazione Castagnabanca situata tra i comuni di Pietra e Loano. Sono 25 le persone isolate a causa di una frana che ha interrotto la strada comunale, unica via di collegamento con le abitazioni.

"Uniti nel disastro con il collega di Loano Pignocca. Questa strada interessa i due comuni. Stiamo cercano di dare il nostro contributo per risolvere velocemente il problema - spiega il sindaco di Pietra Luigi De Vincenzi - E' un evento eccezionale. Soprattutto in questo periodo dell'anno. Si tratta di un danno ingente. Questa sera riusciamo ad evitare l'evacuazione delle persone con un presidio sul posto di Protezione civile e 118".

"Ci sono tante famiglie interessate - aggiunge il primo cittadino di Loano Luigi Pignocca - Congiuntamente cercheremo di trovare una soluzione".

L’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e la sala operativa della Protezione civile sono in costante contatto con il sindaco Luigi De Vincenzi, con i tecnici e la ditta che sta intervenendo sul posto.

In serata un aggiornamento sulla situazione è arrivato dal presidente della Regione, Giovanni Toti:

"Non c’è tregua per la Liguria. Oggi forti temporali si sono abbattuti su tutta la regione, provocando disagi soprattutto nel savonese, ma fortunatamente nessun ferito. Come potete vedere dalle immagini, il Comune più colpito è stato Pietra Ligure, dove una frana nella frazione di Castagnabanca ha isolato per alcune ore 25 persone - si legge sulla pagina Facebook del governatore - I tecnici del Comune, i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile sono subito intervenuti e sono riusciti a liberare una parte della carreggiata dai detriti per consentire il transito in caso di necessità. Grazie ai previsori di Arpal e a tutta la nostra Protezione Civile, che ancora una volta hanno fatto un grande lavoro. La Liguria resta in allerta gialla fino a domani mattina, continueremo a monitorare con attenzione la situazione. Siate prudenti, le allerte non vanno mai sottovalutate, nemmeno nella bella stagione!".