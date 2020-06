Dove trovare un buon assortimento di carta e cartoncino

Carta per stampanti, carta per fotocopie, blocchi di carta per appunti e schizzi, cartoncini per la stampa di biglietti di invito e cartoline, carta fotografica per realizzare immagini a colori e poster, carta termica in rotoli per scontrini e ricevute fiscali: si tratta solo di alcune tra le categorie di carta e cartoncini che possono essere necessari in un ufficio, in un esercizio commerciale e spesso anche in un’aula scolastica.

In commercio si trovano tantissime varianti di carta, sia per formato che per grammatura e finitura, ognuna delle quali è destinata ad un utilizzo ben specifico. La scelta di un supporto cartaceo o di un altro determina non solo una differenza di costo, ma anche un risultato diverso, per tale ragione è molto importante avere a disposizione un buon assortimento di carta di ottima qualità, così da poter disporre sempre del tipo di carta adatta.

Considerando che in ufficio si fa un gran uso di carta e di cartoncini , la possibilità di acquistare questi prodotti direttamente online in grandi quantità è sicuramente vantaggiosa, non solo per il risparmio economico ma anche per l’ampia disponibilità.

Carta per fotocopie: come scegliere il tipo ideale

In ogni ufficio, la carta per stampanti e fotocopiatrici viene utilizzata in grandi quantità e spesso rappresenta una spesa non indifferente. La differenza di costo è dovuta alla raffinatezza e alla grammatura della carta: carte più resistenti e dalla finitura più accurata comportano un costo sicuramente superiore.

La scelta si riferisce principalmente alla destinazione di utilizzo. Per le stampe ad uso interno, per stampare email, bozze e appunti, si consiglia di scegliere una carta piuttosto economica, in questi casi spesso anche la carta ottenuta con materiale riciclato si rivela ideale.

Per lettere, documenti ufficiali, report, stampe e opuscoli da distribuire a clienti e collaboratori, è invece consigliabile ricorrere ad una carta di grammatura superiore, più resistente e dall’aspetto più elegante.

Carta fotografica per stampe a colori e in bianco e nero

La carta fotografica viene utilizzata essenzialmente per la stampa di immagini ad alta definizione, talvolta in bianco e nero ma molto spesso anche a colori. Si tratta di carta del tutto simile a quella utilizzata nei laboratori fotografici, e disponibile nei formati standard delle stampe fotografiche, sia a finitura lucida che opaca.

In questo caso, per ottenere un risultato professionale, è importante utilizzare il tipo di carta consigliato dal produttore della stampante stessa, al fine di ottenere una stampa dalla qualità fotografica eccellente.

Carta a modulo continuo per uffici tecnici e amministrativi

In molte aziende, soprattutto negli istituti di credito e negli uffici amministrativi, si utilizza spesso la carta a modulo continuo, per la stampa di documenti, report e modulistica di diverso genere. Questo tipo di carta, di solito acquistata in grossi quantitativi, può essere semplice oppure realizzata appositamente per ottenere una doppia o tripla copia dello stesso documento.

La carta a modulo continuo viene prodotta in formati standard, tuttavia si consiglia comunque di verificare la compatibilità in base al proprio tipo di stampante.