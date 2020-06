"Ceramica Viva", un progetto per promuovere la produzione savonese

Da sabato 13 giugno, festa di Sant'Antonio da Padova, patrono dei ceramisti italiani, viene diffuso sul web e tra i social a cura e con il patrocinio dei comuni di Albissola Marina, Celle Ligure, Savona, Vado Ligure e in collaborazione con il Comune di Albisola Superiore, il filmato “Ceramica Viva”.

Un progetto per la promozione della figura e dell'attività delle fabbriche e degli atelier ceramici di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Sassello, Savona, a cura dello studioso Federico Marzinot, con la cura tecnica e grafica dell'artista Paolo Pastorino.

Seguirà, sino a settembre, sempre a cura delle amministrazioni sopra citate, con lo stesso scopo, la diffusione di altri tre filmati, a cura di Marzinot e Pastorino, dedicati, di volta in volta, agli artisti attivi nelle fabbriche e negli atelier ceramici o con proprio atelier nelle località sopra indicate, a chi in tali situazioni opera nella ceramica secondo i dettami del design, all'immagine ed all'attività di chi espone la ceramica in strutture pubbliche e private ed a chi, in vari modi, ne propone la tecnica o aspetti della sua storia in entrambe le Albisole, a Celle Ligure, Pontinvrea, Quiliano, Savona, Vado Ligure.