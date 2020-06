L'appello della Croce Bianca di Borghetto: "Abbiamo bisogno di nuovi volontari"

"Siamo oramai giunti a giugno e oltre ad esserci occupati delle emergenze e servizi ordinari come sempre abbiamo fatto, in questo periodo di grande difficoltà per il nostro paese e per il mondo dovuto a questo terribile nemico invisibile chiamato Covid, abbiamo svolto un importante servizio alla comunità borghettina e della Val Varatella con il Pronto Spesa e Pronto Farmaco, in collaborazione con il comune. Un servizio che la Croce ha sostenuto con i propri mezzi". Inizia cosi la nota diramata dalla Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito.

"Vogliamo ricordare che la nostra Croce Bianca è una delle poche a livello regionale che si basa esclusivamente sul volontariato e non ha nel suo organico nessun dipendente e di questo ne andiamo fieri. Il servizio di Pronto Spesa e Pronto Farmaco è partito il 12 marzo e fino ad oggi abbiamo percorso per tali servizi un totale di km 2200 così suddivisi: 198 spese per in totale di Km 1046; 14 assistenze domiciliari per un totale di km 119; 123 pronto farmaco per un totale di Km 935. Un totale di 685 chiamate.

"Vogliamo ringraziare tutti i militi che da marzo fino ad oggi si sono occupati di tale importante servizio per la comunità. Un appello che ci sentiamo di fare però a tutta la comunità: abbiamo bisogno di nuove leve, non solo per le emergenze ma anche per servizi come questi ecc".

"Fare il volontario è una missione oltre che un sacrificio, ma ti riempie il.cuore di gioia. Iscrivetevi alla Croce Bianca - conclude - Per Info per il Servizio Pronto Farmaco e Pronto Spesa e per iscrizioni in Croce, potete chiamare il numero 0182/971780 o il 3404517655 che fa anche da WhatsApp. Oppure passare dalla nostra sede in via Andreino Patrone n. 6 Borghetto.