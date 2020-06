Morte Carlo Giacobbe: il ricordo del Pd di Vado Ligure

Il circolo di Vado Ligure del Partito Democratico ricorda con profonda stima e affetto l'intensa attività politica e amministrativa di Carlo Giacobbe che oggi ci ha lasciato.

"Il suo percorso si è spesso intrecciato con il nostro territorio e lo ha visto tra i protagonisti degli ultimi decenni iniziando già con la militanza e gli incarichi nella Federazione Giovanile Comunista negli anni '70 e '80. Successivamente assunse ruoli di vertice negli organismi del Partito Comunista Italiano" spiega il segretario del circolo Alessandro Oderda.

"Giacobbe era il Segretario della Federazione provinciale del Partito Comunista nel 1990 quando da lì a pochi mesi sarebbe nato e si sarebbe sviluppato in tutta la sua intensità il dibattito circa la natura, la prospettiva e l'identità del PCI e del suo superamento. Giacobbe ricorda con aneddoti personali quei momenti di autentico travaglio interiore che attraversarono il mondo dei comunisti italiani nella sua testimonianza all'interno del bel libro "Quelli del Pci" curato da Giancarlo Berruti".

"Il suo percorso lo portò ad assumere la vice presidenza della Giunta dell'Amministrazione Provinciale nel 1995 guidata da Alessandro Garassini e ad essere riconfermato nello stesso ruolo nel secondo mandato dal 1999 al 2004 - prosegue - In quell'anno Carlo Giacobbe si candidò e vinse le elezioni amministrative diventando sindaco di Vado Ligure e raccogliendo così il testimone da Roberto Peluffo al quale lo legava oltre che la comune militanza politica anche una sincera amicizia. Il suo fu un mandato contraddistinto da scelte molto difficili che dovette fare ma Giacobbe riuscì a conservare quel tratto umano che lo portava ad essere un interlocutore attento del prossimo e che sapeva ascoltare".

"Ridotto l'impegno in prima persona nella politica attiva dal 2009 in poi, Giacobbe tuttavia ha sempre mantenuto costante il suo contributo verso le attività del Partito Democratico facendo spesso sentire le sue opinioni e dando avvio all'"Associazione Roberto Peluffo" in memoria dell'amico e predecessore scomparso prematuramente nel 2008 - conclude - Oggi il circolo del Pd intende ricordare con gratitudine e riconoscenza questa figura di amministratore e dirigente politico che tanto ha dato alla comunità dei democratici italiani, dei suoi concittadini vadesi e più in generale dei cittadini di questo territorio".