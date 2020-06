Amministratrici del nord ovest: l'albenganese Raffaella Orsero tra le più remunerate nel 2019

C'è anche l'albenganese Raffaella Orsero, vice presidente e amministratore delegato dell'omonima azienda, tra le amministratrici del nord ovest più remunerate nel 2019.

La graduatoria vede in testa la torinese Tatiana Rizzante, cofondatrice e amministratore delegato di Reply, una delle stelle di Piazza Affari. Da poco è stata cooptata nel consiglio di amministrazione della Gedi Gruppo Editoriale targata Exor, la società della sua famiglia ha riconosciuto, nel 2019, il compenso di 1,371 milioni.

Completano il podio Daniela Gavio 819.153 (Astm) ed Elena Previtera 786.000 (Reply). Al quarto posto figura proprio Raffaella Orsero 335.000 (Orsero).

La classifica non è ancora definitiva perché non tutte le quotate hanno ancora pubblicato le rispettive relazioni sulle remunerazioni 2019 degli amministratori e che diverse consigliere di amministrazione lo sono anche di società non quotate e quindi, non hanno l'obbligo di indicare i singoli compen