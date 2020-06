Pietra, sopralluogo dell'assessore Giampedrone in località Castagnabanca: "Daremo risposte veloci" (FOTO e VIDEO)

Dopo la riunione, l’assessore ha effettuato un sopralluogo sulla frana che si è verificata in frazione Castagnabanca situata tra i comuni di Pietra e Loano.

"Pensiamo di andare veloce per quanto riguarda le tempistiche - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Giampedrone - Stiamo facendo delle consultazione con tutti i sindaci e il consigliere regionale Vaccarezza. Salendo su ho constatato che gli interventi che abbiamo finanziato, messi in campo dai sindaci durante l'ultima emergenza, hanno avuto la loro efficacia. Il filone è ancora quello della messa in sicurezza dell'emergenza 2019. Cercheremo disponibilità che possano essere anche molto veloci. Ora non voglio dare tempistiche. Ma credo che se andremo su questa strada non passeranno molte settimane prima che si possa annunciare risorse per intervenire subito. Come per altro stanno facendo i sindaci in somma urgenza".

"Un episodio del genere può accadere con questi fenomeni. Direi che è inusuale cosi tanta acqua nel mese di giugno (il più piovoso degli ultimi 50 anni). Purtroppo siamo abituati a record cosi negativi - conclude l'assessore - Eventi con 130/150 millimetri nell'arco di 12 ore sono fenomeni all'interno di scenari che studiamo tutti i giorni. Le allerte vanno rispettate e prese con grande considerazione. Esattamente come hanno fatto i sindaci con una risposta immediata di Protezione civile".

"C'è tristezza per chi è loanese come me a salire e a vedere questa situazione - il commento del consigliere regionale Angelo Vaccarezza - la cosa positiva di ieri è che il sistema di Protezione civile, regionale e locale, ha funzionato. Cosi come la sinergia tra i comuni di Loano, Pietra Ligure e Giustenice che hanno saputo mettere in campo le forze e oggi contiamo i danni di cose ma non di persone. La presenza di Giampedrone qui quest'oggi dà la dimensione del fatto che la Regione c'è, venerdì dovrebbe venire il presidente Toti e speriamo per quella data di avere già una prospettiva certa su quello che succederà nelle prossime settimane per tornare velocemente alla normalità e modificare lo stato delle cose perché non si ripetano più".

Aggiunge il sindaco di Pietra De Vincenzi: "C'è stata una grande sinergia con il comune di Loano. Ieri, tenuto conto delle condizioni, si paventava l'ipotesi di evacuare più di 25 persone. Aver evitato tutto questo è sinonimo di grande efficienza. Ossia che il pubblico funziona e dà risposte quando la gente ha bisogno".

"Con il comune di Pietra lavoriamo oramai da anni. Abbiamo affrontato assieme questa emergenza - conclude il sindaco di Loano Pignocca - Queste strade rappresentano una risorsa anche per l'outdoor. Oramai punto di forza delle nostre zone. Avere percorsi puliti e praticabili rappresenta un fattore importante".