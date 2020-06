Savona e lo slalom tra le buche stradali. Assessore Santi: "In caso di criticità il pronto intervento agisce subito" (FOTO)

Torna l'incubo buche a Savona. Come ogni anno viene lanciato a grande voce il grido d'allarme dei cittadini, che percorrono con i loro mezzi le principali arterie del comune capoluogo e devono effettuare lo slalom tra i "crateri" che si sono verificati sulla strada.

Le situazioni più critiche sono state riscontrate (e lo abbiamo documentato con le immagini in allegato) in via Nizza, Corso Ricci, via Torino, via Piave, via Vittime di Brescia e altre zone della città, con alcune buche che risultano essere particolarmente pericolose per chi viaggia in moto o in bicicletta.

"Per adesso non è previsto un piano di asfaltature, cerchiamo di mantenere l'esistente con gli interventi che si erano conclusi alla fine del 2019, inizio 2020 - spiega l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi - con la squadra che abbiamo messo in piedi di pronto intervento quando ci segnalano le criticità nel giro di poche ore interveniamo".

La pioggia delle ultime settimane, di fine 2019 e inizio 2020, hanno così messo in ginocchio l'asfalto. Lo scorso anno il comune aveva persino segnalato ai cittadini, con un avviso sui display luminosi del comune, di prestare attenzione alle buche stradali presenti.

L'amministrazione comunale aveva investito circa 200mila euro, cifra purtroppo che ora non sembra più bastare.