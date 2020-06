3 domande al pedodontista (capiamo chi è il professionista che cura i sorrisi dei nostri bambini)

Cari lettori di Savona News, con oggi inizia una serie di articoli volti a soddisfare le vostre curiosità. Attraverso le vostre domande verranno approfonditi ruoli e funzioni dei vari professionisti che potete trovare in uno studio dentistico. Cominciamo con il Pedodontista (cioè i Dentista Pediatrico).

Che figura è il Pedodontista? Chi può fare questo lavoro?

Il Pedodontista è un Odontoiatra (quindi un laureato in Odontoiatria o, fino ai primi anni 90, anche in Medicina), che ha approfondito la propria formazione relativamente alla prevenzione e cura delle malattie di bocca e denti dei bambini. Sono richieste conoscenze cliniche, psicologiche, organizzative ed è necessario saper entrare in empatia con i piccoli pazienti.

Gli studi “generalisti” possono praticare la Pedodonzia?

Salvo pochi casi di studi che si occupano esclusivamente di curare i bambini, normalmente la pedodonzia viene praticata in studi che curano anche i “grandi”. Talvolta è incaricato un professionista che si occupa di pedodonzia “in esclusiva”, altre volte è il dentista generalista, se appassionato della materia, che decide di approfondire con corsi di formazione specifica questa branca dell’odontoiatria (ad esempio iscrivendosi al network www.ildentistadeibambini.it e frequentando i numerosi corsi specifici che vengono organizzati ogni anno a beneficio degli iscritti) e, come nel mio caso, se ne occupa in prima persona. Molte volte gli studi “generalisti” dedicano giornate specifiche ai singoli pazienti (così come avviene anche nel mio studio) nelle quali viene allestito uno scenario particolare “a misura di bambino” per accogliere al meglio i piccoli pazienti, cercando di metterli a loro agio fin dalla primissima visita (quella che andrebbe fatta tra i 18 ed i 24 mesi, come consigliato dal Ministero della salute).

Posso portare mio figlio dal mio dentista di famiglia?

Qualunque dentista abilitato all’esercizio della professione può, legalmente, curare anche i bambini. Se però non ha approfondito la materia con corsi ad hoc, probabilmente, sarà lui stesso a consigliarvi di rivolgervi ad un Dentista Pediatrico. La formazione specifica, il possesso di determinate attrezzature (ad esempio la macchina per la sedazione cosciente con protossido di azoto) e, soprattutto, la passione del Pedodontista, sono determinanti per offrire al vostro bambino una esperienza positiva fin dal primo incontro e consentirgli di avere un sorriso sano tutta la vita, attraverso cure minimali e, di conseguenza, con costi molto contenuti.

Se avete altre domande non esitate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it

Buona Domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry