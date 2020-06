Covid-19 in Liguria: calano ancora i positivi (-10). Tre decessi nelle ultime 24 ore

Calano ancora i positivi da Covid-19 in Liguria. Oggi sono 2.028, meno 10 rispetto alla giornata di ieri. Di cui 88 (-6) in ospedale (di cui 3 in terapia intensiva / UTI, +0) e 1.940 (-4) asintomatici (di cui 155 in isolamento domiciliare,+5).

I guariti non più positivi sono 6.330 (+11). 9.877 i casi totali da inizio emergenza (+4). Deceduti 1.519. Più 3 rispetto alla giornata di ieri. I tamponi eseguiti sono 126.705 (+834).

Questi gli ospedalizzati: Asl 1 = 14 (1 UTI); Asl 2 = 22 (1 UTI); Asl 3 Villa Scassi = 22; San Martino = 9 (1 UTI); Galliera = 8; Asl 4 = 7 e Asl 5 = 6.

Positivi per provincia: Imperia 214 (+0), Savona 285 (-1), Genova 1.467 (-8) e La Spezia 60 (-1). Non assegnati 2 (+0).

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 399. Cosi suddivise: Asl 1 = 71, Asl 2 = 102, Asl 3 = 131, Asl 4 = 49 e Asl 5 = 50.