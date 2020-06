L'appello dell'Enpa: "Giovane gatta cerca una famiglia"

Una giovane gatta sterilizzata è stata ritrovata abbandonata e gravemente ferita in via Castellani a Carcare dal Servizio Veterinario Asl 2 e, in assenza di una struttura comunale che possa farsene carico come prevede una legge in vigore da 20 anni, è stata accolta e curata dalla Protezione Animali savonese; è stato avvertito il sindaco che finora non ha risposto e l’Enpa, associazione privata non governativa, continua a far fronte alle spese per le cure ed il mantenimento di Pina.

Pina è guarita e, pur tranquilla e paziente, attende una famiglia che la voglia adottare; chi avesse il buon cuore di pensare a lei è pregato di rivolgersi telefonicamente (019 824735) alla sede dell’Enpa di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. La dolcissima Pina ringrazia ed attende.