Lions Club Valbormida dona venti pulsossimetri ai medici di famiglia

Il Lions Club Valbormida, da sempre impegnato nel sociale, ha dato il proprio contributo anche per far fronte a questa eccezionale emergenza legata al Covid-19 fornendo ai medici di famiglia della Valle Bormida venti pulsossimetri, ovverosia i misuratori della saturazione di ossigeno nel sangue.

"In particolare dieci misuratori sono stati consegnati al distretto di competenza di Cairo e dieci a quello di Millesimo - spiegano dal Lions Club - Tali misuratori verranno dati in comodato d'uso ai pazienti malati di Covid in degenza presso il loro domicilio in modo che possano monitorarsi costantemente" Auspichiamo comunque che i pulsossimetri vengano pian piano utilizzati sempre meno poiché ciò significherebbe un ulteriore riduzione dei contagi e dei malati".