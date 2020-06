Morte Carlo Giacobbe: la famiglia ringrazia per le numerosissime espressioni di stima e affetto

"La famiglia Giacobbe - spiega in una nota - desidera esprimere immensa gratitudine per le numerosissime espressioni di stima e affetto manifestate in queste ore a Carlo e di vicinanza a noi. Purtroppo la situazione di pandemia Covid, il nemico che lo ha sconfitto, impedisce un saluto collettivo come avremmo desiderato".

"I funerali saranno svolti in forma privatissima ma, successivamente, quando sarà permesso, organizzeremo un momento commemorativo in cui potremo salutarlo e tutti incontrarci e abbracciarci" concludono i famigliari.