Savona, la Costa Luminosa lascia il porto: si chiude il "caso" iniziato lo scorso 20 marzo

La Costa Luminosa lascia il porto di Savona. Alle 15.42 la nave da crociera ha così lasciato dopo quasi tre mesi il comune capoluogo per raggiungere domani mattina alle 9.00 la rada del porto di La Spezia.

Lo scorso 20 marzo era sbarcata sotto la Torretta tra la preoccupazione della città e dello stesso sindaco Ilaria Caprioglio per via dei casi positivi riscontrati a bordo, di cui uno è deceduto. Lo scorso 8 marzo infatti era stata fatta scendere dalla Costa una coppia di piemontesi a San Juan de Portorico poi risultata positiva ed era deceduto un modenese a Tenerife.

Dopo diverse riunioni in Prefettura, la nave, che ha visto sbarcare diverse positive ricoverate poi all'ospedale San Paolo (alcune hanno anche perso la vita), dopo un piano di sbarchi protetto dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio, è rimasta attraccata in banchina a Savona ma in una posizione più defilata.

Non era mancato, oltre ad un modulo da compilare, anche una raccolta firme per un esposto da presentare in Procura effettuata dal Comitato Savona Porto Elettrico, che si è battuto in questi mesi per far spostare la nave negli Alti Fondali, in merito all'emissione dei fumi.

La stessa prima cittadina savonese aveva scritto una lettera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la salvaguardia della salute pubblica.

"Per ottimizzare la gestione della propria flotta in questo periodo di pausa, Costa Crociere sta provvedendo a riposizionare alcune delle sue navi attualmente ferme nei porti - fanno sapere da Costa Crociere S.p.A. - Tra di esse Costa Luminosa, che ha lasciato oggi il porto di Savona per dirigersi verso La Spezia, e Costa Deliziosa, anch'essa partita oggi da Genova alla volta di Civitavecchia".