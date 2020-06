Covid-19, Toti: "Dati confermano imboccato strada giusta"

“I dati ancora una volta ci confermano che abbiamo imboccato la strada giusta e ci stiamo avvicinando al contagio zero. Evidentemente abbiamo valutato bene quando abbiamo deciso, prima di altri, di chiudere la nostra regione e anche quando abbiamo deciso di riaprirla, perché oggi il primo obiettivo è far ripartire un paese che ha bisogno di lavoro, occupazione, crescita e di cancellare le paure. Oggi il virus fa meno paura, perché abbiamo imparato a curarlo meglio e il nostro sistema di individuazione dei casi è molto molto migliorato". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ieri sera ha fatto il punto della situazione in Liguria.

“Per noi è stato un buon esperimento – ha osservato il presidente Toti – e da domani la app potrà essere utilizzata in tutte le regioni italiane. Il sistema di sorveglianza degli uffici di prevenzione delle nostre Asl ha funzionato in modo ottimo. In Liguria 3 persone sono risultate positive. Ha funzionato soprattutto il nuovo sistema di tracciamento che utilizzano i nostri uffici di Igiene e Prevenzione: i tre casi positivi, segnalati all’Asl dai loro medici di medicina generale, sono stati inseriti in questo sistema, che traccia tutti i cluster con una definizione di palazzo in palazzo e questo ci consente di sapere dove si trovano tutti i casi individuati fino ad oggi e quelli di domani. Non sfugge quando questo sia importante ora che la nostra regione si sta affollando di turisti, speriamo tanti, e quanto potrà esserlo nei prossimi mesi: se mai il Covid dovesse tornare saremo preparati perché attraverso questo sistema di tracciamento dei nostri uffici Prevenzione saremo grado di individuare ogni singolo caso tracciato sul nostro territorio, con le loro condizioni di salute. È passo avanti straordinario che stiamo affinando e che ci consentirà in autunno di affrontare eventuali nuovi casi con tutti gli strumenti giusti”.

“Si è conclusa l’allerta meteo. Oggi sono rimasto in contatto con l’assessore Giampedrone – ha proseguito il presidente Toti - che è intervenuto con i sindaci coinvolti in una frazione del comune di Pietra Ligure dove sabato alcune famiglie sono rimaste isolate per qualche ora a causa di una frana. La nostra Protezione civile ha già fatto uno straordinario lavoro superando la situazione di isolamento e ci stiamo attivando per ripristinare completamente la strada. Questo ci ricorda che siamo una regione fragile e abbiamo fatto bene a mantenere attivi anche durante l’emergenza Covid tutti i cantieri contro il dissesto idrogeologico per mettere in sicurezza il territorio. È quello che stiamo chiedendo anche al governo, in riferimento a quel piano straordinario delle infrastrutture di cui avevamo parlato ad ottobre quando siamo stati flagellati dall’autunno più piovoso degli ultimi 70 anni e di cui si sono un po’ perse le tracce. Domani – sottolinea Toti - tornerò a chiedere conto di questo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che incontrerò anche per il tema delle autostrade”.