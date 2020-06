Smottamenti a Castagnabanca, il "punto del giorno dopo" con Angelo Vaccarezza

Angelo Vaccarezza, capogruppo regionale di "Cambiamo!", traccia un bilancio, al termine del weekend, di quanto accaduto nella frazione pietrese di Castagnabanca.

Commenta Vaccarezza: "Una nuova settimana ci attende, la giornata di ieri é stata decisamente faticosa sotto diversi aspetti.

La frana in località Castagnabanca, al confine fra Pietra Ligure e Loano, insieme a tutti gli episodi legati al maltempo verificatisi su tutto il territorio provinciale, ci hanno ricordato ancora una volta quanta importanza abbiamo, in una terra fragile come la nostra, la tempestività degli interventi e l'importanza delle allerte meteo, per troppo tempo sottovalutate.