Coronavirus, la Liguria inserita nel protocollo "Tsunami": lo studio che valuterà l'efficacia della terapia del plasma iperimmune

“Sul fronte della cura con il plasma iperimmune vi è un percorso, ossia il protocollo nazionale “Tzunami” dell’Aifa, e tutti i centri clinici quindi i reparti di malattie infettive della nostra regione sono stati autorizzati e sono inseriti in questo protocollo”. Lo ha annunciato l’assessore alla sanità Sonia Viale durante il consueto punto stampa in merito all’evoluzione dell’epidemia del contagio coronavirus in Liguria. Non solo il policlinico San Martino, e l’ospedale di Sanremo dove nelle settimane scorse questo tipo di terapia è stata applicata con risultati soddisfacenti per l’infezione da covid-19, ma tutti i centri liguri che hanno un reparto di malattia infettive potranno partecipare a questo protocollo che ha l’obiettivo di prendere in esame un numero più ampio di pazienti affetti dal virus e successivamente valutare l’efficacia della terapia mettendola a confronto in modo randomizzato e comparativo con la cura oggi considerata standard.

“È una speranza e un’opportunità”, dice soddisfatta la vice presidente della Regione che ha inoltre, annunciato l’approvazione domani in Giunta della delibera relativa al “piano territoriale”, da inviare al Ministero della Salute, per l’implementazione dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva. Ciò fa parte del “piano autunnale- spiega Sonia Viale- voluto dal Governo per la valutazione e il finanziamento di ulteriori posti covid, ma anche per l’assunzione di personale, sia medico che infermieristico, specializzato. Ci stiamo avvicinando, continua, alla fase autunnale nella speranza che non ci sia un picco come quello che abbiamo vissuto, ma noi comunque ci stiamo attrezzando”.

L'assessore alla Sanità infine, ha precisato che "oggi è una giornata importante poiché nelle varie aziende sanitarie della Liguria sono state riprese le cosiddette attività ordinarie" ed inoltre, in vista della riapertura dei Cup, fissata per il 22 giugno, le varie Asl procederanno "a smaltire" prima le visite già prenotate, che ancora non sono state eseguite, e solo dopo si procederà a svolgere quelle relative alle nuove prenotazioni.