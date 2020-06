Vado, gli amministratori locali e il mondo dell'associazionismo rendono l'ultimo saluto a Carlo Giacobbe (FOTO e VIDEO)

Non c'è stata nessuna cerimonia funebre ufficiale, viste le disposizioni in materia per il contrasto all'emergenza Covid-19, ma amministratori locali e mondo dell'associazionismo vadese, e non solo, hanno voluto rendere omaggio all'ex sindaco di Vado, Carlo Giacobbe, scomparso venerdì scorso all'età di 63 anni dopo una lotta al Coronavirus che purtroppo se l'è portato via.

Un saluto commosso in attesa di una cerimonia ufficiale, collettiva, come voluta e annunciata dalla famiglia, ma solo ad emergenza conclusa. Moltissimi infatti sono stati i messaggi di cordoglio nelle scorse ore, per i quali i familiari hanno sentitamente ringraziato.

La salma, dopo una celebrazione in forma ristrettissima coi parenti di Giacobbe, ha raggiunto la piazza di fronte al Comune di Vado. Ad attendere il feretro presenti, oltre alla giunta comunale guidata dal sindaco Monica Giuliano, anche i primi cittadini di Savona Ilaria Caprioglio, Varazze Alessandro Bozzano, Albisola Superiore Maurizio Garbarini, Bergeggi Roberto Arboscello, Finale Ligure Ugo Frascherelli e Quiliano Nicola Isetta, insieme al presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri.

Numerose anche le presenze del mondo del volontariato e dell'associazionismo, ma anche semplici cittadini che non hanno dimenticato la sua figura dopo i cinque anni di amministrazione vadese, dal 2004 al 2009, e i nove anni in veste di vice presidente della Provincia, dal 1995 al 2004.

Un rispettoso silenzio con un applauso finale ha poi salutato la salma, la quale ha proseguito poi il proprio cammino fino al cimitero di Zinola, dove verrà cremata e troverà riposo.