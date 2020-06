Ata, sindacati proclamano sciopero il prossimo 22 giugno

Lo scorso 31 marzo 2020, i sindacati (FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL) hanno avviato, attivando le comunicazioni previste dalle normative vigenti, le procedure di raffreddamento nei confronti dell’azienda Ata SpA di Savona a seguito delle problematiche da tempo denunciate dal sindacato, che ricadono sui lavoratori nei diversi cantieri della provincia (Savona, Borgio Verezzi, Borghetto, Calizzano, Cisano, Erli, Giustenice, Mallare, Murialdo, Nasino, Plodio, Sassello, Stella, Urbe e Zuccarello).

"Poiché rimangono, ad oggi, irrisolti i problemi all'origine della vertenza, non avendo ottenuto risposte previste e concordate entro il 15 maggio 2020 alle domande che inducono forti preoccupazioni più volte espresse ed essendo altresì emerse possibili ricadute di natura occupazionale, le segreterie hanno proclamato per il prossimo 22 giugno lo sciopero per l’intero turno di lavoro dei lavoratori di Ata Spa di Savona e di tutti i cantieri Ata situati nei comuni della provincia di Savona in indirizzo" spiegano i sindacati.

Nel corso della giornata saranno garantiti i servizi indispensabili come da normative e accordi vigenti.