Cengio, guasto illuminazione pubblica in via Vittorio Veneto. I residenti: "Non ci sentiamo al sicuro"

Illuminazione guasta in via Vittorio Veneto a Cengio. Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione arrivata alla nostra redazione:

"Un mese e mezzo al buio. Senza illuminazione pubblica. Con questa segnalazione vogliamo manifestare il nostro malumore per questo disservizio. Nella via abitano parecchie persone anziane - spiega un gruppo di cittadini - Dopo l'intervento dei tecnici, l'impianto di illuminazione è stato acceso per qualche giorno. Durante le ore diurne. Chissà poi perché? Questa situazione alimenta una sensazione di insicurezza".

Di seguito riportiamo la comunicazione diramata nei giorni scorsi dal comune: “Dopo continue segnalazioni da parte dei cittadini e di conseguenza del comune ad Enel, ripetuti sopralluoghi per risolvere il problema, continuano a registrarsi disservizi. Al termine di un nuovo ed approfondito controllo, Enel ha comunicato che si tratta di un problema complesso, che necessita di più prove per essere risolto. È dunque probabile che la via rimanga al buio ancora per qualche giorno. Ci scusiamo per il disagio”.