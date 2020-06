Savona, aumenta l'offerta per i nidi e i centri estivi. Il comune: "Le tariffe saranno limitate"

"I bimbi rappresentano il nostro futuro e verso di loro deve essere rivolto il nostro maggiore impegno, soprattutto in questo momento in cui il Covid li ha confinati entro le mura delle abitazioni".

Questo il commento dell'amministrazione comunale di Savona in merito ai contratti di concessione della gestione dei centri estivi e asili nido. Il Comune di Savona ha provato a dare una risposta alle famiglie savonesi soprattutto a quelle che devono riprendere il lavoro, ma con la certezza che i loro figli possano finalmente socializzare in tutta sicurezza.

L'amministrazione ha provveduto ad organizzare una proposta per l'estate (nidi e centri estivi) aumentando l'offerta rispetto agli anni precedenti.

Per la fascia da 0 a 3 anni tutti i bimbi che hanno frequentato uno qualsiasi dei nidi comunali possono nei mesi di luglio e agosto iscriversi al nido estivo organizzato presso “Aquilone” di via Crispi.

Deve essere presentata domanda entro il 20 giugno per poter accedere a uno dei 25 posti disponibili.

Per i bimbi dai 3 ai 5 anni è previsto un centro estivo presso la struttura “Il Paguro” di via Nizza sempre nei mesi di luglio e agosto con una capienza di 25 bimbi.

Per la fascia dai 6 agli 11 anni il centro estivo si svolgerà presso le scuole “25 Aprile” in Via Nizza sempre nei mesi di luglio e agosto per un totale di 56 posti.

"Si è cercato di mantenere tariffe molto limitate ricordando alle famiglie che possono usufruire sia del bonus governativo del Decreto Rilancio che del previsto bonus regionale" continuano dal comune.

"Come da disposizioni governative la graduatoria per l'accesso privilegia le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano durante il periodo estivo e quelle con più bimbi iscritti in relazione al numero di settimane di iscrizione. L'augurio è quello di una felice estate in cui i bimbi possano dimenticare l'emergenza e prepararsi ad un rientro 'normale' nelle aule scolastiche ritrovando gli amici di sempre" hanno concluso da Palazzo Sisto.