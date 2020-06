Diverse segnalazioni per presunte fughe di gas tra Savona e Varazze: indagini in corso

Diverse segnalazioni sono giunte nel corso della mattinata al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Savona da tutto il levante della provincia, tutte con un fil rouge a legarle tra di loro: il forte odore di gas.

Da Varazze a Savona, in diversi quartieri del capoluogo, da quelli più a monte come La Rusca fino alla zona Darsena, e nelle Albisole, varie le chiamate da parte di cittadini preoccupati per un'eventuale fuga di gas. Ad attivarsi sono state diverse squadre, le quali però una volta giunte sul posto non hanno avuto alcun riscontro concreto.

Al momento sono in corso le indagini da pare dei pompieri, in collaborazione con Italgas, alla ricerca di un eventuale guasto nella rete che ad ora non è ancora stato accertato.

AGGIORNAMENTI IN CORSO