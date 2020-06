Nave maltese fermata in porto a Savona dopo un'ispezione della Capitaneria

Ieri, 15 giugno, nell'ambito di un'operazione di controllo sulla sicurezza della navigazione e di tutela della vita umana in mare, la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Savona ha rilevato sulla motonave Fox, battente bandiera maltese e ormeggiata al porto commerciale di Savona, gravi irregolarità ai sensi delle Convenzioni internazionali che regolano il trasporto marittimo.

In particolare sono state rilevate problematiche al registratore dei dati di viaggio (la “scatola nera”), ad una imbarcazione di salvataggio dedicata all’equipaggio e ad alcuni dispositivi per la difesa passiva antincendio. La nave detenuta potrà lasciare il porto di Savona solo quando tutte le irregolarità saranno risolte e solo dopo aver rivisto, in maniera approfondita, le proprie procedure di gestione della sicurezza di bordo rivolte a salvaguardare la sicurezza della navigazione, l’ambiente e la vita umana in mare.

Sempre nello stesso giorno è stata invece rilasciata la motonave Callisto, battente bandiera liberiana detenuta venerdì scorso dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Savona. La nave ha risolto tutte le irregolarità riscontrate ed è stata pertanto autorizzata a lasciare il porto.