Domenica 21 giugno il Mercato Riviera delle Palme torna a Pietra Ligure

Domenica 21 giugno inizia l’estate e quale modo migliore per festeggiarla se non quello di concedersi una allegra giornata di shopping a cielo aperto?

I banchi del Mercato Riviera delle Palme vi aspettano dalle 8 alle 19.30 a Pietra Ligure, nella splendida cornice di viale della Repubblica, il suggestivo viale a Levante della città. Oltre 70 commercianti vi accoglieranno con un vastissimo assortimento di articoli: abbigliamento, accessori, pelletteria, tessile, accessori e molto altro. E non mancheranno due graditissime sorprese per i più golosi, come ci rivela in anteprima Richard Biffi: “Il peschereccio tornerà con il suo banco del pescato fresco, mentre la novità assoluta sarà un nuovo banco di bomboloni e altri dolciumi”.

Da quando è nato, nel 2017 con uno spettacolare debutto in Darsena a Savona nel giorno di Pasqua, questo mercato fortemente voluto dagli ambulanti affiliati Confcommercio è molto amato dalla clientela del Ponente. E in particolare, quella in viale della Repubblica a Pietra Ligure, è una tappa diventata irrinunciabile. Sono tanti i clienti del comprensorio che aspettano con gioia e trepidazione l’arrivo dei banchi, ma non solo. Ci spiega ancora Biffi: “Pietra Ligure è una località dalla forte valenza turistica, ogni volta che la visitiamo ritroviamo i nostri affezionati clienti del posto ma anche tanti turisti ogni volta diversi. Il 21 giugno sarà appena iniziata l’estate e confidiamo in tanti visitatori con i quali trascorrere la domenica insieme”.

Ricordiamo che comunque l’attenzione sarà sempre posta alla salute e alla sicurezza: tutti i banchi sono attrezzati per fornire alla clientela il gel igienizzante e i guanti monouso mentre per terra le bande segnaletiche bianche e rosse garantiranno un prezioso riferimento per conservare le distanze interpersonali ed evitare assembramenti.

Da parte del Mercato Riviera delle Palme un pensiero va anche alla città che li accoglie: “L’amministrazione comunale di Pietra Ligure è stata tra le prime a credere nella ripartenza di questo tipo di eventi e a darci fiducia. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine per l’accoglienza ricevuta. Sarà una bella domenica di shopping”.

Settanta banchi sono un numero veramente importante. Se dovessimo unirli tutti sotto un pensiero comune, in questo momento quale sarebbe? Ci risponde Biffi: “Non abbiamo passato un buon momento e ora vogliamo gettarci tutto alle spalle e tornare alla normalità. Sappiamo che sarà graduale, non sarà dall’oggi al domani, ma lavoreremo come abbiamo sempre fatto, offrendo alla nostra clientela la qualità, la convenienza, l’assortimento e la cortesia, e passo dopo passo ci riusciremo”.