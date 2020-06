La Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure tra i protagonisti del "Bloomsday" di Genova

Oggi, nell'ambito del XXVI Festival Internazionale di Poesia di Genova, si festeggia Bloomsday, il giorno dell’Ulisse di James Joyce, con una lettura quasi integrale del romanzo dall'alba a notte fonda. Come negli anni precedenti, ogni episodio è affidato a un gruppo di volontari ed è letto in un luogo attinente alla vicenda rappresentata. Tuttavia in questo 2020 di pandemia le letture sono state registrate e verranno messe in rete nel corso della giornata all'ora deputata sul sito del Festival Internazionale di Poesia, collegato a Facebook e YouTube.

Il filmato della lettura del XVII capitolo "Itaca" è stato realizzato alla Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure e verrà trasmesso questa sera alle ore 22,00. Protagonisti della lettura Sara Bini, Francesca Bonifacini, Claudio Cattaneo, Barbara Frizzale, Roberto Grossi, Rosanna Rosciano Testa e due ospiti speciali: lo scrittore irlandese William Wall e il cantautore Mauro Ermanno Giovanardi. Il "Bloomsday Genoa 2020" è un'iniziativa a cura di Massimo Bacigalupo e Genova Voci (Alberto Nocerino), con il patrocinio del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne - Università degli Studi di Genova e della The James Joyce Italian Foundation.

"Anche questa iniziativa vuole sottolineare la centralità del ruolo culturale che la Fortezza di Castelfranco riveste per la collettività e per la promozione del territorio", afferma Roberto Grossi, Presidente dell'Associazione Culturale E20, che ha curato la realizzazione delle riprese.