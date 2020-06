M5s: "Ostetricia e punto nascite siano preservati al Santa Corona di Pietra Ligure"

Il Santa Corona rimanga attivo come punto nascite per il Ponente Savonese. Il tema è stato portato all'ordine del giorno in consiglio regionale. Dichiara il consigliere regionale Andrea Melis (Movimento 5 stelle) commentando la risposta dell’assessore in merito all’interrogazione.“Lo scorso 27 marzo, la stampa locale aveva dato notizia dell’imminente trasferimento del reparto di ostetricia e punto nascite dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure all’ospedale San Paolo di Savona. La notizia, come era ovvio, ha destato subito grande preoccupazione nella popolazione.

Abbiamo immediatamente chiesto chiarimenti all’assessorato alla Sanità e oggi, con ritardo, in Consiglio Regionale abbiamo appreso che l’Ente intende mantenere questi importanti servizi, nel rispetto degli standard di sicurezza doverosamente necessari per questo tipo di attività. Ci soddisfa che sia stata accolta la nostra preoccupazione: vigileremo affinché la promessa sia mantenuta nei fatti.

Al nosocomio pietrese sia assicurato al più presto la completa riattivazione dei due reparti e sia parimenti resa performante l’intera struttura”.