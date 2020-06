Finale, approvate dalla giunte le espansioni dei dehors: oltre 80 pratiche analizzate ed approvate

Da oggi in tutte le zone a traffico limitato di Finalborgo, Finalmarina e Varigotti saranno interdetti gli accessi in deroga, a partire dalle 11 del mattino. Il tutto con la possibilità, una tantum, di valutare singolari ed eventuali casi non affrontabili in modalità alternativa e comunicati con un congruo preavviso.

E' questo il primo segno lanciato dall'amministrazione finalese, con un'ordinanza emanata dal sindaco Ugo Frascherelli, del via all'ampliamento dei dehors concesso gratuitamente, sempre nel rispetto di alcuni vincoli, con una deroga al regolamento comunale per offrire alle attività commerciali, specialmente nel campo della ristorazione, di rispettare le distanze imposte dai decreti per contrastare il Covid-19 e, nel contempo, non perdere un eccessivo numero di coperti.

Una deroga arrivata non senza un acceso dibattito, ma dopo circa un mese dall'acceso dibattito che ha animato il Consiglio Comunale, Finale è ora pronta ad accogliere i suoi ospiti in vista del periodo solitamente di maggior affluenza: "Siamo arrivati in tempi rapidi ad approvare un numero importante di pratiche - afferma l'assessore al Commercio e alla Polizia Urbana, Marilena Rosa -, per questo i miei ringraziamenti e quelli di tutta la Giunta vanno al personale degli uffici tecnici e al consigliere Massimo Rescigno adoperatosi fattivamente seguendo da vicino la vicenda".

Sono state infatti oltre 80 le richieste giunte agli uffici comunali e vagliate dallo Sportello Unico per le attività produttive, e in alcuni casi, dove richiesto, anche dalla Polizia Municipale, in poco meno di un mese. Il tutto prima di arrivare alla delibera definitiva della Giunta.

"Da parte dei commercianti abbiamo riscontrato un'ottima collaborazione - ha concluso l'assessore Rosa -. Il grosso del lavoro è stato portato a termine, anche se alcune richieste continuano a pervenire agli uffici, ma possiamo definirci soddisfatti e pronti all'estate".