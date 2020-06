Riapre Gardaland, con un motto che sa un po' di "finalese"

Ha riaperto ieri, 16 giugno, i battenti uno dei parchi gioco tra i più conosciuti d'Italia. Parliamo di Gardaland, che dopo il lockdown ha rimesso in moto le proprie attrazioni con una campagna pubblicitaria improntata sullo slogan “We are Gardaland”.

Un motto semplpice e a dir la verità abbastanza comune, ma risaltato agli occhi di un gruppo goliardico di amici che dal 2016 ogni settembre sempre più numeroso invade per alcuni giorni il grande parco sul lago di Garda al grido, guarda caso, di “We are Narice”.

Un'assonanza che non è passata inosservata ai componenti della comitiva capace di farsi apprezzare e riconoscere non solo giocando in casa, ma anche in trasferta. Il tutto con esuberanza e una buona dose di inventiva, come quella che l'anno scorso ha portato Gianluigi Narice, anima e braccio armato della compagnia a creare numerosi gadget e spedirli direttamente all'hotel del parco dove il gruppo di finalesi soggiornava. Il tutto per creare l'effetto sorpresa.

Magliette, cappellini, calici incisi e addirittura bottiglie di spumante griffate. Un brand riportato su una nutrita serie di articoli unito alla rumorosa simpatia della combriccola che chissà come non possa aver catturato le attenzioni dei responsabili marketing del parco giochi.