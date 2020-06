Grande partecipazione per la finale social della manifestazione "Premia Scuola" al Parco Commerciale Taggia

La manifestazione Premia Scuola, dedicata agli istituti scolastici si è conclusa venerdì 12 giugno con un evento totalmente social che ha coinvolto tutti i referenti delle scuole partecipanti.

L’iniziativa, promossa da Parco Commerciale Taggia, ha consentito alle classi, a gruppi di classi o a interi istituti della provincia di Imperia e oltre di ricevere gratuitamente attrezzature informatiche e materiale didattico grazie a un sistema collettivo di raccolta degli scontrini degli acquisti effettuati presso i punti vendita del Parco Commerciale.

La conclusione del Premia Scuola, con la consegna dei premi agli istituti e l’estrazione di dieci speciali premi tecnologici (tra i quali proiettori, notebook, stampanti multifunzione e due lavagne digitali LIM) destinati alle scuole che hanno raccolto il numero minimo di scontrini-spesa richiesti, avrebbe dovuto svolgersi nello spazio fisico del Parco Commerciale con un grande evento conclusivo, così come previsto prima dell’emergenza sanitaria.

La Direzione del Parco Commerciale, ponendosi il problema del rispetto delle norme sul distanziamento sociale, ha colto l’opportunità per spingersi verso una rotta digital sfruttando le possibilità offerte dai social. Così l’estrazione dei premi tecnologici si è svolta tramite una diretta Facebook , alla quale genitori, insegnanti e referenti degli istituti partecipanti si sono connessi e hanno attestato la propria presenza, qualora estratti, tramite commenti.

La diretta dell’estrazione ha avuto luogo sulla pagina Facebook del Parco Commerciale Taggia ed è stata visionata da un centinaio di persone tra corpo docente, genitori e curiosi. I partecipanti hanno manifestato una straordinaria attenzione, puntualità e tanto entusiasmo per Premia Scuola, nonostante l’inconsueta conclusione a distanza. Premia Scuola ha potuto in questo modo concludersi in totale sicurezza prima della fine dell’anno scolastico corrente, consentendo a studenti, docenti e genitori di vedere premiate l’unione e la costanza dimostrate durante la fase di raccolta dell’iniziativa.

