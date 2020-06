Coronavirus, Bassetti rivendica i farmaci utilizzati in Liguria: "Oggi riconosciuti e usati altrove, ci abbiamo visto lungo" (video)

Il primario del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti rivendica le scelte fatte in Liguria per la scelta dei farmaci contro il covid 19. Il medico in conferenza stampa si è detto orgoglioso delle scelte fatte per quanto riguarda l'utilizzo del cortisone, farmaco utilizzato per la prima volta dal San Martino, “oggi sdoganato da uno studio su undicimila pazienti presentato alla stampa”, ha detto Bassetti.



Il secondo farmaco è il remdesivir. “Uno studio su Nature – ha detto Bassetti – ha dimostrato come sia possibile con questo farmaco ridurre la progressione della polmonite sul macaco. Noi siamo stati tra i primi a utilizzarlo e abbiamo lanciato, grazie all'assessore Sonia Viale, un grido d'aiuto per utilizzarlo”, continua Bassetti.

Il terzo farmaco indicato dal primario è il Tocilizumab. “Anche questo continua ad avere supporti da parte della letteratura scientifica, per cui possiamo dire di averci visto lungo”, continua Bassetti che annuncia la chiusura imminente del reparto di pneumologia del San Martino per la cura del covid. “Resterà il reparto di malattie infettive”.

Infine ha parlato anche dell'eventuale seconda ondata in autunno. “Io non la chiamerei ondata ma imparare a convivere con il virus, siamo più preparati, abbiamo molti più strumenti e se ci saranno nuovi casi in autunno saremo pronti a intercettarli e curarli, e ci auguiamo che non abbia le caratteristiche dei precedenti focolai”.